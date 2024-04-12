إستمرار التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان وحزب الله يبلغ المعنيين: تواصلوا مباشرة

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التطورات المتسارعة والأحداث الأليمة التي شهدها لبنان تزامنت مع مواصلة إسرائيل قصفها العنيف على المناطق الجنوبية الحدودية، وتصعيد وتيرة التهديدات ضد لبنان.في المقابل، تتواصل المساعي الديبلوماسية للجم الاعتداءات الاسرائيلية، حيث أكّد نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسيّة كريستوف لوموان، أنّ بلاده تُواصل الجهود في السّعي لتجنّب التصعيد في المنطقة الحدوديّة بين اسرائيل ولبنان.وخلال مؤتمر صحافي، شدد على ترحيب فرنسا بالاستجابة الإيجابية من السلطات اللبنانية لاقتراحاتها للخروج من الأزمة، معتبراً أنّ بلاده تعمل على تجنّب أي صراع إقليمي قد يكون مدمّراً للبنان".وافادت مصادر مطلعة "ان الاتصالات الديبلوماسية الغربية تكثفت بشكل كبير في الساعات الماضية مع طهران، بهدف منعها من القيام بردة فعل عسكرية انتقامية ضد اسرائيل بسبب قصف القنصلية الايرانية في دمشق.وبحسب المصادر فإن الرد الايراني كان سلبيا، وعليه فقد حصلت اتصالات ايضا من قبل بعض الاطراف العربية والدولية مع "حزب الله" وقدمت حلول لمنع التصعيد في المنطقة.وتؤكد المصادر ان "حزب الله" ابلغ من تواصل معه انه ليس في وارد الدخول بمثل هذه الوساطات وان ايران حسمت خيارها ويجب التواصل معها بالمباشر للوصول الى حلول ممكنة.