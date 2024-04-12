منسّق "القوات" يشيّع اليوم وهذه هي التفاصيل الكاملة للترتيبات

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يشيّع بعد ظهر اليوم منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، في مأتم مهيب في كنيسة مار جرجس في جبيل ويرأس صلاة الجنازة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي.ولفت مصدر في "القوات اللبنانية" معني بالشؤون الميدانية الى" أن كل أجهزة الحزب بدأت بالعمل منذ الاعلان عن موعد دفن المغدور باسكال سليمان وكانت التعليمات واضحة لناحية ضرورة المشاركة الكثيفة من كل المناطق والمصالح والمهن الحرة. كما تم الطلب من المناصرين الإكتفاء بحمل أعلام "القوات" والأعلام اللبنانية، كما تم طبع صورة خاصة لسليمان لهذه المناسبة".ووفق المصدر،"فان التوجيهات اعطيت لكي تكون المسيرات على الطرقات منضبطة من دون أي تفلت"، مقدّرا "حضور الالاف أمام كنيسة مار جرجس جبيل قبل مراسم الجنازة ".ولفت المصدر "الى ان مراسم الدفن ستتم بحضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدفن ورئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل وحوالى 150 شخصية سياسية تواصلت مع "بروتوكول" القوات للمشاركة في وداع الفقيد .ولفت المصدر أنه "بالإضافة الى عظة البطريرك الراعي ستكون هناك كلمة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يوجه من خلالها رسائل سياسية واضحة من ناحية السيادة ، سيادة الوطن والمواطن أيضاً ، إضافة الى الطلب الحاسم والجازم من القوى الأمنية والعسكرية للإسراع في التحقيقات وابراز الحقيقة من دون أي تلاعب في التحقيق والحقائق. وسيرد جعجع على كل الإتهامات التي ساقها الامين العام لحزب الله في خطابه الأخير".المصدر ختم بالقول ان أقاليم الكتائب في بيروت والمتن وكسروان زحلة جبيل والبترون وبعبدا تنسق ميدانياً مع "القوات" من أجل المشاركة الشعبية كما حصل في الأيام الماضية على طول المسار من المستشفى العسكري الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل.