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لبنان

جعجع بحث مع السفير البابوي الاوضاع

Lebanon 24
12-04-2024 | 01:53
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وتناول اللقاء الذي شاركت فيه النائبة ستريدا جعجع الأوضاع الراهنة في لبنان.
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سمير جعجع

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