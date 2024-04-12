جعجع بحث مع السفير البابوي الاوضاع

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وتناول اللقاء الذي شاركت فيه النائبة ستريدا جعجع الأوضاع الراهنة في لبنان.

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