ماذا فعل الجيش عند حواجزه؟

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لوحظَ مؤخراً في أكثر من منطقة قيام الجيش عند حواجزه الثابتة، باتخاذ إجراءات إستثنائية بشأن السيارات التي تحملُ لوحات غير لبنانية.كذلك، تبين أن الجيش أقام حواجز مفاجئة في أكثر من نقطة كما سيّر دوريات مؤللة لاسيما على الطريق التي تؤدي إلى صيدا.مصدرٌ أمني قال إنّ تلك الإجراءات استثنائية في ظلّ التوترات التي تحصل البلاد، مشيراً إلى أنّ التدابير المُتخذة عند الحواجز بشأن السيارات هي ثابتة وازدادت أكثر بعد حادثة مقتل المسؤول في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان باعتبار أن السيارة التي استُخدمت لخطفه تحمل لوحات أجنبية.