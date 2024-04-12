ترقّب في الداخل والمنطقة.. هل نتجه الى الفوضى؟

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لكن من الواضح ان تداعيات مقتل سليمان ستكون وطنية اكثر من كونها مسيحية، اذ ان الاحتقان الشعبي الحاصل بين اللبنانيين والسوريين قد ينفجر في اي لحظة وهذا ما بدأت الحكومة تبحث له عن حلول جذرية، علما ان الاشتباك الحاصل في المنطقة وامكانية توسعه في اي لحظة يجعل من اي خطوة في لبنان امام عراقيل كبرى تمنع إتمامها بالشكل الصحيح. في كل الاحوال وضع الوجود السوري في لبنان على نار حامية قد تنفجر في اي لحظة وعند اي حدث مقصود او غير مقصود.في ظل التوترات الداخلية اللبنانية التي ظهرت اكثر في الايام الماضية يستمر الترقب على الجبهة الايرانية الاسرائيلية على وقع الحرب النفسية التي بدأتها طهران في وسائل اعلامها والتي توحي بقرب تنفيذ الضربة الانتقامية على تل ابيب وهذا ما اكدته تسريبات الاعلام الاميركي، ولعل الاتصالات السريعة لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان بنظرائه الخليجيين توحي بقرب حصول تطور عسكري كبير ترغب ايران بألا تلعب الولايات المتحدة الاميركية عبر قواعدها العسكرية في هذه الدول اي دور فيه.من الواضح ان التوتر الحاصل في المنطقة دفع اسرائيل الى الاستعداد لها وايضا الى تخفيف حجم وجودها في قطاع غزة. ومع اعادة التموضع هذه قام الجيش الاسرائيلي بهجوم مفاجئ على وسط القطاع المحاصر بهدف تخفيف قدرة حماس على القيام بأي عمليات نوعية على ما تبقى من قوات في القطاع لاخراجها منه بالقوة ، وهذا لا يوحي ابدا بأن الوساطات والمفاوضات الحاصلة ستوصل الى حل قريب بل على العكس من ذلك.في الايام المقبلة سيكون الكباش العسكري والامني على حافة الهاوية، فبالرغم من ان معظم الاطراف لا يريدون الذهاب الى حرب شاملة الا انهم ليسوا جاهزين بعد للتسوية لذلك سيصبح اللعب على الحافة وستكون المخاطرات كبيرة جدا بهدف دفع الطرف الاخر الى الصراخ اولا، ولعل الذهاب بلبنان امنيا الى اطراف الفوضى هو احد الاساليب المتبعة، وهذا ينطبق على ما يحصل في الاردن وغيرها من الدول التي تؤثر بشكل او بآخر على المعركة في فلسطين.