Advertisement

لبنان

جبيل تستعد لوداع باسكال سليمان (صور)

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1186282-638485139334164097.jpg
Doc-P-1186282-638485139334164097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد كنيسة مار جرجس في جبيل منذ الصباح الباكر، لاستقبال جثمان منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان الذي سيحتفل الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، على ان يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصلاة.
Advertisement
وقد غصت ساحة الكنيسة بالأكاليل من مختلف الشخصيات والأحزاب. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-04-12
04:26 | 2024-04-12
04:20 | 2024-04-12
04:10 | 2024-04-12
04:08 | 2024-04-12
04:05 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24