جبيل تستعد لوداع باسكال سليمان (صور)

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تستعد كنيسة مار جرجس في جبيل منذ الصباح الباكر، لاستقبال جثمان منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان الذي سيحتفل الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، على ان يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصلاة.وقد غصت ساحة الكنيسة بالأكاليل من مختلف الشخصيات والأحزاب.