ميفوق تتشح بالأسود.. وتستعد لاحتضان جثمان ابنها باسكال سليمان

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تستعد بلدة ميفوق الجبيلية لاستقبال جثمان منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان العائد إليها اليوم الجمعة.وقد ازدانت شوارع البلدة بالشرائط البيض واليافطات المنددة بالجريمة.