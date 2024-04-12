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لبنان

ميفوق تتشح بالأسود.. وتستعد لاحتضان جثمان ابنها باسكال سليمان

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:22
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تستعد بلدة ميفوق الجبيلية لاستقبال جثمان منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان العائد إليها اليوم الجمعة.

وقد ازدانت شوارع البلدة بالشرائط البيض واليافطات المنددة بالجريمة. 
 
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