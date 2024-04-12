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لبنان

الحاج: سنبقى أوفياء لقضية الشهداء

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:40
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر منصة "أكس": "لا كلام يقال في يوم وداع باسكال سليمان.. هو اليوم ينضم إلى قافلة رفاقه شهداء القضية التي استشهد هو ايضا من أجلها. ونحن سنبقى أوفياء لقضيتهم، لا استسلام ولا تهاون ولا خضوع بل عناد وإصرار على متابعة المسيرة وفاء لباسكال وكل الرفاق ودفاعا عن الهوية والكيان".
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