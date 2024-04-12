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لبنان

ياسين: أي جريمة في هذا الوقت تصبح سببًا لتعزيز التوتر والإنقسامات في البلد

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:58
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أوضح وزير ناصر ياسين أن "المؤسسات الأمنية تعاني من نقص في العناصر، وتكلفة تشغيل هذه المؤسسات ليس سهلًا، وهناك وضع سياسي متوتر، وهذه كلها أسباب زادت من أعداد الجرائم المرتكبة."

وأشار ياسين في حديث عبر الـLBCI،  إلى أن "أي جريمة في هذا الوقت تصبح سببًا لتعزيز التوتر والإنقسامات في البلد، ومن هنا أهمية عودة المكونات للتشاور فتقلل من التوتر."
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وفي السياق، رأى أن "الواضح في التحقيقات في قضية مقتل باسكال سليمان أنها عصابات مدربة على الخطف والتهريب."

ولفت إلى أنه "عندما تضعف السياسة تتفلت الأمور في الشارع، والخوف في ظل هذا الإنقسام ألا يتوصل الفرقاء إلى انتخاب رئيس للجمهورية."
وقال إنه "إذا لم يحصل حوار ووصول إلى اتفاق حول انتخاب رئاسة الجمهورية لن يكون هناك انتخاب للرئيس."
واعتبر وزير البيئة أن "خلال السنوات الثلاث الماضية، ما قامت به المؤسسة العسكرية عمل جبار، وعلينا أن نثني على ذلك وأن نبذل جهدنا للوقوف إلى جانبها للحفاظ على إستقرارها."
 
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