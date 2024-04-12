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لبنان
للمطالبة بتأهيل الطريق.. وفد بلدي من الفرزل وتربل عند حمية
Lebanon 24
12-04-2024
|
04:05
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وفدا من بلدتي الفرزل وتربل برئاسة رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة وبلدية الفرزل ملحم الغصان ونائب رئيس البلدية مخايل مهنا ومن تربل ضم الوفد رجل الأعمال غابي فرج وابراهيم الرامي وفعاليات، وكان بحث في المواضيع الإنمائية لقرى قضاء زحلة.
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وركز على أربع طرقات بدءا من طريق تربل - الفرزل التي تربط البلدتين وتعد معبرا أساسيا للمزارعين ولحركة العبور لابناء البقاع الشرقي ورياق .وعرض الغصان تأهيل طريق داخلية في الفرزل، وعرض فرج نكبة طريق تربل - عين كفرزبد وطريق دير زنون - برالياس - رياق وأهمية تعبيد طريق الفرزل – تربل.
فوعد حمية بتعبيد هذه الطرق الأربع، وتواصل مباشرة مع رئيس المنطقة الاقليمية في الوزارة في البقاع محمد الحاج شحادة للمباشرة بما يلزم للبدء بالتأهيل. فشكر الوفد لحمية اهتمامه وتلبيته مطالبهم.(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
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