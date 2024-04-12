هذا ما بحثه ميقاتي مع بري في عين التينة

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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم الجمعة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.وقال الرئيس ميقاتي بعد اللقاء: "أتيت بهدف المعايدة وتطرقنا للحديث في المواضيع الداخلية كما تناولنا مستجدات الاوضاع في جنوب لبنان".