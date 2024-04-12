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لبنان

المفتي الرفاعي: على اللبنانيين أن يتعظوا من الماضي

Lebanon 24
12-04-2024 | 04:20
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قال مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي أن "على اللبنانيين أن يتعظوا من الماضي ويعتبروا من آلامه وقساوته وحماقاته، لا للانجرار نحو الفتن، لا للتحريض الطائفي والمذهبي والعنصري، والتعميم من العمى"، مشيرًا إلى أنّ "التفلت الأمني في لبنان ليس جديداً، نحن نساق نحو الموت مراراً وتكراراً دون استثناء أو تمييز، وما حدث لباسكال سليمان يمكن وللأسف الشديد أن يحدث لكل لبناني وهي جريمة مدانة بشعة ومستنكرة".
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وأضاف الرفاعي: "نيران الجحيم الإسرائيلي متواصلة منذ ستّة شهور، و غزّة لم ترفع الأعلام البيض، ولا تزال تقاوم على الرغم من الجرح النازف والألم والفاجعة التي لا طاقة لبشر على تحمّلها، وشروطهم لا مساومة فيها ولا تراجع عنها".

وأردف: "ليس العيد إلا إشعار هذه الأمة بأن فيها قوة تغيير الأيام، لا إشعارها بأنَّ الأيام تتغيَّر، وليس العيد إلا يومًا تعرض فيه الأمة جمال نظامها الاجتماعي، فيكون يوم الشعور الواحد في نفوس الجميع، والكلمة الواحدة في ألسنة الجميع، يوم الشعور بالقدرة على تغيير الأيام، لا القدرة على تغيير الثياب".

وتابع: "ليس العيد إلا التقاء الكبار والصغار في معنى الفرح بالحياة الناجحة المتقدمة في طريقها، ويعلِّمون كبارهم كيف توضع المعاني في بعض الألفاظ التي فرغت عندهم من معانيها، ويبصرونهم كيف ينبغي أن تعمل الصفات الإنسانية في الجموع عمل الحليف لحليفه، لا عمل المنابذ لمنابذه".

وختم الرفاعي: "ليس العيد إلا تعليم الأمة كيف تُوجِّه بقوَّتها حركة الزمن إلى معنى واحد كلما شاءت، لتنشئ لنفسها أياما تعمل عمل القُوَّاد العسكريين في قيادة الشعب، يقوده كل يوم منها إلى معنى من معاني النصر".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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