حاصباني في وداع سليمان: نستودع روحه لله

كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "إكس": "لن نودع باسكال سليمان بل نستودع روحه لله، حيث لا وجع ولا حزن بل حياة لا تفنى، ونستودع جثمانه أرض إيليج، مقر البطاركة والشهداء المقاومين".

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