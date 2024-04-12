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لبنان

حاصباني في وداع سليمان: نستودع روحه لله

Lebanon 24
12-04-2024 | 04:26
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كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "إكس": "لن نودع باسكال سليمان بل نستودع روحه لله، حيث لا وجع ولا حزن بل حياة لا تفنى، ونستودع جثمانه أرض إيليج، مقر البطاركة والشهداء المقاومين".
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