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لبنان

اتفاق بين عبدالله ووزير المالية لدفع نسبة 60% من الاموال للمستشفيات

Lebanon 24
12-04-2024 | 04:42
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أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، اتصالاً هاتفياً بوزير المالية يوسف خليل، والبحث تناول موضوع تنفيذ قانون الموازنة، الرامي الى الدفع المسبق بنسبة 60% من السقوف المعطاة للمستشفيات، وتم الإتفاق على أن تبدأ وزارة المالية الأسبوع المقبل تنفيذ قانون الموازنة، واصدار السلف المطلوبة لتغطية الإستشفاء على نفقة وزارة الصحة للمرضى اللبنانيين".
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