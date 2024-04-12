اتفاق بين عبدالله ووزير المالية لدفع نسبة 60% من الاموال للمستشفيات

أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، اتصالاً هاتفياً بوزير المالية يوسف خليل، والبحث تناول موضوع تنفيذ قانون الموازنة، الرامي الى الدفع المسبق بنسبة 60% من السقوف المعطاة للمستشفيات، وتم الإتفاق على أن تبدأ وزارة المالية الأسبوع المقبل تنفيذ قانون الموازنة، واصدار السلف المطلوبة لتغطية الإستشفاء على نفقة وزارة الصحة للمرضى اللبنانيين".

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