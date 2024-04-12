Advertisement

لبنان

بالصورة أحد أخطر المطلوبين بقبضة قوى الأمن... في أيّ منطقة أوقفته؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1186331-638485214935633468.jpeg
Doc-P-1186331-638485214935633468.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:


في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصّةٍ الخطرين منهم، وتحديد أماكن وجودهم، وتوقيفهم.
Advertisement

ونتيجة الجهود الاستعلاميّة والميدانيّة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في محلّة السّرايا العتيقة - طرابلس، ويُدعى:

ف. ف. (مواليد عام 1997، لبناني)
يوجد بحقّه مذكّرتي توقيف بجرم محاولة قتل، مذكّرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات وخلاصة حكم بجرم أسلحة، ومطلوب بجرم إطلاق نار في محلّة القِبّة.

أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته تمهيدًا لتوقيفه، بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 31-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة تمكّنت دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكم في محلّة السّرايا العتيقة، أدّى إلى توقيفه، وضبطت هاتفه الخلوي.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:40 | 2024-04-12
09:26 | 2024-04-12
09:18 | 2024-04-12
09:00 | 2024-04-12
08:24 | 2024-04-12
08:04 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24