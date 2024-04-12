الخولي التقى المرشح لنقابة المهندسين بيار جعارة

استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، المرشح المهندس بيار جعارة، في مقر بيت العامل في جل الديب، حيث عرض جعارة برنامجه الانتخابي لمنصب نقيب المهندسين في بيروت.

بعد اللقاء، أعلن الخولي دعمه لجعارة في الانتخابات المقبلة. ودعا الخولي الجميع، وخاصةً أصدقاء الثورة، إلى "التصويت لصالح جعارة الذي كان وما يزال معنا في الثورة ضد الفساد والمافيا، بالإضافة إلى كفاءته وسيرته المهنية الحافلة".

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كما دعا المهندسين والمهندسات والقوى السياسية والنقابية، إلى المشاركة في تطوير نقابة المهندسين نحو أداء دورها الرائد في بناء الدولة وحماية مصالح المهندسين، عبر اختيار المرشح المناسب لمنصب النقيب.

وشدد الخولي أيضًا على "ضرورة إدراج حاجة لبنان في خطط هندسية مستقبلية تراعي الكفاءة الطاقية وتعزز الاعتماد على الابنية الخضراء والطاقة المتجددة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتحسين البيئة".

كما شدد على "ضرورة أن تكون النقابة شريكًا فعّالًا في صياغة واتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة إعمار المرفأ، وان تلعب دورًا فعّالًا في الرقابة على المشاريع الكبرى للدولة، خاصة تلك التي تعاني من آثار الفساد، من خلال التأكيد على الشفافية والمساءلة في جميع المراحل من تخطيط المشاريع إلى تنفيذها".