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لبنان

بعد روسيا... دولة جديدة تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان

Lebanon 24
12-04-2024 | 05:34
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دعت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة رعاياها إلى الإمتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.  
 
 
وكانت روسيا دعت أيضاً مواطنيها قبل يومين، إلى تجنّب السفر إلى لبنان.
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