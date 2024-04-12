بعد روسيا... دولة جديدة تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان

دعت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة رعاياها إلى الإمتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وكانت روسيا دعت أيضاً مواطنيها قبل يومين، إلى تجنّب السفر إلى لبنان.