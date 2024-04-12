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لبنان
بعد روسيا... دولة جديدة تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان
Lebanon 24
12-04-2024
|
05:34
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دعت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة رعاياها إلى الإمتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
وكانت روسيا دعت أيضاً مواطنيها قبل يومين، إلى تجنّب السفر إلى لبنان.
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12/04/2024 16:30:02
12/04/2024 16:30:02
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