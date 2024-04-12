قائد الجيش التقى سفير فرنسا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير فرنسا Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيدGrigory Medina، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

Advertisement