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لبنان

قائد الجيش التقى سفير فرنسا

Lebanon 24
12-04-2024 | 06:31
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير فرنسا Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيدGrigory Medina، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.
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