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لبنان

حواط في وداع باسكال سليمان: هناك مشروع يُريد حفظ لبنان وآخر يُريد "تطيير لبنان"

Lebanon 24
12-04-2024 | 07:16
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قال النائب زياد حواط إن "لبنان اليوم حزين وجبيل حزينة، وكانت تتحضر لاستقبال الربيع سبقها شيطان الموت والإجرام "وهيدا الشيطان ما بيعرف القوات اللبنانية يلي عرفت قبلو شياطين كتار". 
 
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وفي كلمة ألقاها من أمام كنيسة مار جرجس - جبيل بعد انتهاء مراسم دفن منسق حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، أكد حواط أنه "لا مكان للفتنة في جبيل ونموذج جبيل أساسه العيش المشترك"، لافتاً إلى أن "هناك مشروع يُريد حفظ لبنان وآخر يُريد "تطيير لبنان"، ومشكلتنا مع المشروع الثاني المغامرات التي ليس لها حدود" وأنه صُنِعَ خارج لبنان".
 
وتابع قائلاً: "التحقيق في الجريمة يجب أنّ يكون شفافا وجديا وليس بإخفاء الحقيقة". 

وأكد حواط أن "موضوع النازحين أساسي ومهمّ ويجب معالجته بشكل نهائيّ ويجب عودتهم سريعاً إلى بلادهم". 

وشدد على أن "أزمة النزوح خطيرة وأصبحنا رهائن في بلدنا وإقتصادنا لا يتحمل شعبين"، لافتاً إلى أن "عودة النازحين من واجب المجتمع الدولي". 
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