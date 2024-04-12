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لبنان

استقرار بالحرارة وأمطار خفيفة... اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
12-04-2024 | 07:17
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر.
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وجاء في النشرة الآتي:
 
 
-الحال العامة: طقس ربيعي رطب ومتقلب محليا خاصة في المناطق الداخلية مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية،  حتى بعد ظهر يوم الأثنين المقبل حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية . ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهرنيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و22 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معها الرؤية أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهرالى غائم في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد. السبت:غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر . الأحد:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية اعتبارا من بعد الظهر.
الإثنين:غائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 22 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و30 كم.
- الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين %65 و%90.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.
- حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,13 ساعة غروب الشمس: 19,06.
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