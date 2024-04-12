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لبنان

جعجع في وداع باسكال سليمان: مواجهتنا مستمرة ولا أحد يُراهن على خيبة أملنا

Lebanon 24
12-04-2024 | 07:24
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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "مواجهتنا ليست للأخذ بالثأر وليست طائفية ولا مناطقية ولا عرقية بل هي للانتقال من الواقع المرير إلى الواقع الجديد كيّ يعيش الإنسان بكرامته وحريته".
 
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وفي كلمة ألقاها من معراب نُقلت عبر شاشات التلفزة، قال جعجع: "مواجهتنا مستمرة كيّ لا نتعرّض كل 5 او 10 سنوات إلى حرب جديدة وكي لا نعد نخجل بجواز سفرنا اللبناني امام العالم كيّ لا نبقى "موسومين" ببلد الإرهاب والكبتاغون كي لا تستمرّ عمليّات الاغتيال والقتل والخطف كما حصل مع باسكال". 
 
وتابع قائلاً: "لا أحد يُراهن على خيبة أملنا ولن نتعب ولن نتراجع ولن نستسلم ولن ننسى". 
وأضاف: "الجميع يعي أن طريقنا ليست سهلة إذ أن هدفنا ليس نيل المراكز والمواقع والمكاسب والمساومات و"لا بيع وشرى" طريقنا صعبة "بتودّي بس نمشيا كلّنا سوا إيد بإيد" لتحقيق التغيير الحقيقي والفعلي لهذا الواقع الحالي".
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