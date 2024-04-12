جعجع في وداع باسكال سليمان: مواجهتنا مستمرة ولا أحد يُراهن على خيبة أملنا

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "مواجهتنا ليست للأخذ بالثأر وليست طائفية ولا مناطقية ولا عرقية بل هي للانتقال من الواقع المرير إلى الواقع الجديد كيّ يعيش الإنسان بكرامته وحريته".

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وفي كلمة ألقاها من معراب نُقلت عبر شاشات التلفزة، قال جعجع: "مواجهتنا مستمرة كيّ لا نتعرّض كل 5 او 10 سنوات إلى حرب جديدة وكي لا نعد نخجل بجواز سفرنا اللبناني امام العالم كيّ لا نبقى "موسومين" ببلد الإرهاب والكبتاغون كي لا تستمرّ عمليّات الاغتيال والقتل والخطف كما حصل مع باسكال".