توقيف الشخص الذي رمى قنبلة على مركز "القومي"... هذا ما أعلنه الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 12 / 4 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة تعلبايا - البقاع المواطن القاصر (ا.ش.) لإقدامه بتاريخ 10 / 4 / 2024 على رمي قنبلة مولوتوف باتجاه مركز للحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا.

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