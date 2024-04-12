الاتحاد الدولي للصحافيين استنكر العدوان الإسرائيلي على فريق "الميادين"

رأى عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للصحافيين علي يوسف في بيان أن "العدوان الإسرائيلي على فريق تلفزيون الميادين في منطقة جنوب لبنان هو جزء من العدوانية الوحشية التي يمارسها الكيان الاسرائيلي على جنوب لبنان واستتباعا للعدوان الوحشي الذي يأخذ طبيعة الإبادة على الصحافيين في غزة وعلى الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك استتباعا للعدوان الاسرائيلي الاجرامي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة".

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وأشار إلى أن "هذه العدوانية تأخذ مداها بفعل عدم قيام المؤسسات الدولية المعنية بواجبها في معاقبة المعتدي الاسرائيلي وتمكينه من الافلات من العقاب إضافة الى الدعم الذي يتلقاه من قبل عدد من الدول لاعتبارات سياسية تخرج عن الالتزام بالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والعدالة، بما يهشم هذه القيم ويضعف أثرها على المستوى الدولي، ويرسخ عدم الثقة بالمؤسسات الدولية ويهدد بانتشار أخذ الحقوق بالقوة مع ما يعني ذلك من انهيار كامل لمنظومة الحقوق والعدالة الدولية وتعزيز الحروب".

واستنكر "العدوان الإسرائيلي على فريق عمل الميادين في جنوب لبنان، ويجب العمل وبسرعة على تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب على الكيان الاسرائيلي".