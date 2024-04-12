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لبنان

المجلس الأرثوذكسي دعا إلى جلسة مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس

Lebanon 24
12-04-2024 | 07:59
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ناشد المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني في بيان "الأطراف من أحزاب وتيارات طائفية وتكتلات سياسية، العودة إلى الوطن فلا أحد يستطيع إلغاء الآخر وحتى بالسلاح هذا مرفوض تماما ويوصلنا إلى نهاية الوحدة الوطنية والعيش المشترك".
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وقال: "لذا المطلوب اليوم من الجميع التكاتف والتبصر فلا نريد العودة الى ذكرى ١٣ نيسان والفوضى والحرب الاهلية. ونحذر الجميع من أن لبنان في فوهة البركان، إذا انفجر سوف نخسر جميعا بلدنا، القلوب مملؤة حقد وانانية وكراهية. ونطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة فوراً إلى جلسة مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية ليعود إلى حضن المؤسسات الدستورية والوطنية والا فسوف نحملكم المسؤولية الكاملة عما سوف يحصل وتكون خيانة وطنية دستورية وشعبية".
وختم: "لبنان ليس ملك أحد. استيقظوا قبل فوات الأوان".
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