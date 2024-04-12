"ندوة المهندسين الديموقراطيين" في الكتائب أعلنت دعم لائحة "نقابتنا معا نحميها"

أعلنت "ندوة المهندسين الديموقراطيين" في حزب الكتائب اللبنانية في بيان، دعمها في الشمال للائحة "نقابتنا معا نحميها" برئاسة مرسي المصري لمركز نقيب مهندسي الشمال في الانتخابات التي ستجري بعد غد الأحد، داعية جميع المحازبين والمناصرين "للتصويت بكثافة لهذه اللائحة".

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