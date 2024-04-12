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لبنان

"ندوة المهندسين الديموقراطيين" في الكتائب أعلنت دعم لائحة "نقابتنا معا نحميها"

Lebanon 24
12-04-2024 | 08:04
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أعلنت "ندوة المهندسين الديموقراطيين" في حزب الكتائب اللبنانية في بيان، دعمها في الشمال للائحة "نقابتنا معا نحميها" برئاسة مرسي المصري لمركز نقيب مهندسي الشمال في الانتخابات التي ستجري بعد غد الأحد، داعية جميع المحازبين والمناصرين "للتصويت بكثافة لهذه اللائحة".
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