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لبنان

الجبهة الجنوبية مشتلعة... غارات وقصف مدفعي!

Lebanon 24
12-04-2024 | 10:20
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تعرضت الأحياء السكنية في بلدة حولا لقصف مدفعي معاد، واستهدفت القذائف الاسرائيلية حي المعاقب وحي الألمان في البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وشنّ الطيران الحربي المعادي غارة جوية عنيفة بثلاثة صواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب، كما أصابت صلية صاروخية موقع زبدين في مزارع شبعا المحتلة.
 
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الى ذلك، استهدف العدو الاسرائيلي وادي بلدة حانين بصاروخ موجه.
 
وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على اطراف بلدتي الطيبة ودير سريان، وعلى الاثر تحركت سيارات الاسعاف.
 
 
وأشارت مندوبة "لبنان24" الى أن "الغارة في الطيبة استهدفت منزلا من منازل أبناء الحاج علي فريد منصور في حارة المغراقة دون وقوع إصابات".
 
ونفذت مسيرة معادية قرابة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، عدوانا جويا، حيث شنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة وادي بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، وفق ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وشهدت قرى قضاءي صور وبنت جبيل تحليقا مكثفا للطيران الاستطلاعي.
 
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