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لبنان
اشكال عائلي بين سوريين في صور... وسقوط جرحى
Lebanon 24
12-04-2024
|
09:26
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وقع إشكال عائلي بين عدد من الأقارب في صور من الجنسية السورية استعملت فيه آلات حادة، ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى نقل بعضهم الى مستشفيات صور، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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