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لبنان

بيان مهمّ لمصرف لبنان... هذه تفاصيله

Lebanon 24
12-04-2024 | 09:28
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صدر عن مصرف لبنان بيان، تطرّق فيه إلى ملف "الجرائم" التي قد تكون ارتُكبت خلال فترة الدعم، إضافة الى التدقيق الجنائي.
 
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
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