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لبنان
بيان مهمّ لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
Lebanon 24
12-04-2024
|
09:28
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صدر عن مصرف لبنان بيان، تطرّق فيه إلى ملف "الجرائم" التي قد تكون ارتُكبت خلال فترة الدعم، إضافة الى التدقيق الجنائي.
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
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