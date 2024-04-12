بيان مهمّ لمصرف لبنان... هذه تفاصيله

صدر عن مصرف لبنان بيان، تطرّق فيه إلى ملف "الجرائم" التي قد تكون ارتُكبت خلال فترة الدعم، إضافة الى التدقيق الجنائي.

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