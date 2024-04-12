"الحزب" استهدف موقع مسكاف عام الاسرائيلي بالأسلحة

أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:



"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024، موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".

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