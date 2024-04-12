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لبنان

ميقاتي يزور البطريرك الراعي غداً في بكركي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-04-2024 | 11:05
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يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عند التاسعة من صباح غدٍ السبت في بكركي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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