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لبنان

توضيح من "مفوضية اللاجئين" وتعقيب من "لبنان24"

Lebanon 24
12-04-2024 | 11:32
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جاءنا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الآتي: 
تحية وبعد... يهمّنا كمفوضية اللاجئين أن نوضّح المعلومات العديدة والعارية عن الصحة التي نُشر على أساسها الخبر الذي ورد اليوم على موقعكم الكريم بعنوان "إتصالات أممية بالنازحين السوريين: نحن جاهزون". 
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أولاً، إن مفوضية اللاجئين لم تباشر بالإتصال "بالسوريين المسجّلين في هذه المنظمات" (بالإشارة إلى ورد في الخبر)، ولم تتقدّم "بإبلاغهم الإستعداد لتأمين منازل وأماكن إيواء" في حال تعرّضهم لمضايقات، كما وأنها لم تطلب من هؤلاء السوريين أن يبلّغوا عن غيرهم من السوريين غير المسجّلين لدينا. 
كما يهمنا  أن نوضّح بأن المفوضية، وفيما تراقب عن كثب التطورات التي أعقبت مقتل اللبناني باسكال سليمان، فهي تتابع الحالات الفردية للاجئين الذين أبلغوا عن تعرضهم للاعتداء أو العنف أو الإخلاء، نتيجة اعتداءات أو تهديدات بالإخلاء الجماعي استهدفت سوريين وكانت رُصدت في مناطق عدّة، وترافق معها جوّ من الخوف والترهيب. وفي حين نكرّر دعوات الحكومة والسلطات اللبنانية للحفاظ على الهدوء وضبط النفس في ظلّ الوضع الأمني المتوتر أصلاً في لبنان، ندعو المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم بدل ذلك من الاستهداف بسبب جريمة شنعاء لم يرتكبوها".
 
تعقيب
 
تعقيباً على ما ورد في توضيح "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" يهم "لبنان24" أن يؤكد صحة المعلومات التي أوردها والتي تم نشرها بايجابية مطلقة وليس من باب الانتقاد او الاعتراض، استناداً إلى العديد من الاشخاص الذين تم الاتصال بهم، كما أنّ رقم الهاتف الذي جرى الاتصال منه بالنازحين والذي امتنعنا عن نشره حفاظاً على خصوصية عمل المعنيين، يدل بوضوح على الجهة المتصلة، فاقتضى التوضيح.
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