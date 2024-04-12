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لبنان

ماذا يجري في الجنوب الآن؟ مستجدات عاجلة وهذا ما حصل!

Lebanon 24
12-04-2024 | 12:50
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تسيطر أجواءٌ من التوتر على أرجاء المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، مساء اليوم، وذلك بعد قيام العدو الإسرائيلي بتنفيذ استهدافات جديدة طالت عدداً من البلدات.
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وقالت مصادر ميدانية أن قصفاً مُعادياً طال أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، فيما أفيد عن إلقاء العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدتي عنيتا وكونين.

في غضون ذلك، تحدثت المعلومات عن إطلاق صواريخ باتجاه موقعي رويسا العلم والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا المحتلة.

أنباء عن تسلل طائرات

وتوازياً، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ تم إطلاق صافرات الإنذار في عددٍ من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان عقب الإشتباه بتسلل طائرات باتجاهها.

وذكرت الصحيفة إن الإنذارات أطلقت في مستوطنات ديشون، يفتاح والمالكية، في حين جرى تفعيل صافرات التحذير من الصواريخ في مستوطنة راموت نفتالي. 

وبعد ذلك، أفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن "الحادث انتهى" عقب التنبيهات التي تم تفعيلها في مستوطنات الجليل خوفاً من تسلل طائرات معادية، في حين لم يتم الإبلاغ عما إذا تم اعتراض أي طائرة.

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