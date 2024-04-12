جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!

عُثر على المدعو "م.ن." جثة هامدة إثر تعرّضه لحادثة سقوط من أحد المباني في منطقة القبة - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.



Advertisement وعلى الفور، حضرت فرق الاسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني و القوى الأمنية والجيش والأدلة الجنائية إلى المكان، والعملُ جارٍ للكشف على الجثة التي كانت مُجردة من الملابس، ومعرفة ملابسات الحادثة.

وعلى الفور، حضرت فرق الاسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني و القوى الأمنية والجيش والأدلة الجنائية إلى المكان، والعملُ جارٍ للكشف على الجثة التي كانت مُجردة من الملابس، ومعرفة ملابسات الحادثة.