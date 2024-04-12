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لبنان

جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!

Lebanon 24
12-04-2024 | 12:56
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عُثر على المدعو "م.ن." جثة هامدة إثر تعرّضه لحادثة سقوط من أحد المباني في منطقة القبة - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وعلى الفور، حضرت فرق الاسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني و القوى الأمنية والجيش والأدلة الجنائية إلى المكان، والعملُ جارٍ للكشف على الجثة التي كانت مُجردة من الملابس، ومعرفة ملابسات الحادثة.

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