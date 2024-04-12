بالكاتيوشا.. حزب الله يُمطر سماء الشمال الإسرائيلي بصلية كبيرة

شهدت الحدود الشمالية الإسرائيلية مساء اليوم إطلاق صلية صواريخ كبيرة من لبنان، إذ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 30 صاروخا خلال دقيقة واحدة على الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

بالتوازي، أشار حزب الله في بيان أنّه "رداً على اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب قصف الحزب في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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