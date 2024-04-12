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لبنان

خطوة "مالية".. هذا ما سيشهده الدفاع المدني بعد العيد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-04-2024 | 13:32
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قالت مصادر في وزارة الماليّة لـ"لبنان24" إنّ الأجواء إيجابية بشأن تقاضي متطوعي الدفاع المدني مستحقاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم إستئناف البحث بالملف للبت به بعد عطلة عيد الفطر.
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وأوضح المصادر أن هناك آلية وُضعت بين وزارتي المالية والداخلية عبر المديرية العامة للدفاع المدني، سيتم بموجبها صرف المستحقات، علماً أنه لم يجرِ حتى الآن تحديد قيمتها الفعلية، وهو الأمر الذي سيتم حسمهُ قريباً قبل الذهب إلى دفع الأموال عبر المصارف.

كذلك، ذكرت المصادر أن مستحقات المتطوعين ستُحول بالليرة اللبنانية، بينما تقع على عاتق مصرف لبنان تحديد الدولار الذي على أساسه ستُسدد الأموال، مرجحة أن يتم الصرف على سعر دولار 89500 ليرة إسوة بسائر موظفي القطاع العام.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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