من لبنان.. "طائرات مفخخة" تقتحمُ مستوطنات إسرائيليّة!

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، اعتراض طائرتين مفخختين من دون طيار تسللتا من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

كذلك، تحدث جيش العدو عن إطلاق حوالى 40 صاروخاً من لبنان باتجاه المستوطنات، مشيراً إلى أنه تمّ اعتراض بعضها، فيما البعض الآخر سقط في مناطق مفتوحة.

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عمليات لـ"حزب الله"

في غضون ذلك، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم، استهداف مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

وفي عملية أخرى، قال الحزب إنه قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بواسطة الأسلحة الصاروخيّة.

كذلك، استهدف الحزب بعد ظهر اليوم موقع المرج الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بواسطة الأسلحة المناسبة.