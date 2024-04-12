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لبنان

5 عمليات جديدة لـ"حزب الله".. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 14:03
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ 5 عمليات جديدة ضد مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
 
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وذكر الحزب أن العملية الأولى حصلت عند الساعة 16.10 عصراً، حيث استهدفت موقع المرج بالأسلحة المناسبة.
 
كذلك، قال الحزب إنّ العملية الثانية حصلت عند الساعة 17.05 مساء، مشيراً إلى أنه قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بالمدفعية.
 
أما العملية الثالثة فجاءت عند الساعة 17.10، حيث طالت أسلحة الحزب موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة.
 
العملية الرابعة جاءت عند الساعة 17.50، حيث استهدف الحزب تلة الكرنتينا بالأسلحة المدفعية، في حين جاءت العملية الخامسة عند الساعة 20.00 مساء، مستهدفة مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
 
 
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