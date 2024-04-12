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لبنان
مولوي يكشف أين أصبحت التحقيقات بقضية مقتل سليمان
Lebanon 24
12-04-2024
|
15:48
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لفت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية لدى الجيش".
وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" أن "التساؤلات لدى اللبنانيين عن تفاصيل العملية ولجهة ما إذا كانت عملية سرقة عادية أو أبعد من ذلك، مشروعة، ولن تجيب عنها إلا النتائج النهائية للتحقيق، التي يجب إعلانها للمواطنين للتوضيح والإجابة عن التساؤلات كافة".
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وعن مسار التحقيقات قال أنه "يتم حالياً تتبع مسار السيارة المسروقة التي كان منفذو عملية الخطف يستقلونها، وما إذا كانوا قد حاولوا القيام بعمليات أخرى في الأيام التي سبقت خطف وقتل سليمان".
كما لفتت إلى أن "العصابات المتمركزة على الحدود السورية لا تنشط بعمليات الخطف فقط، إنما أيضاً بتهريب الكبتاغون والسوريين إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، وعلى الدولة السورية مسؤولية ودور في ملاحقة هذه العصابات لا تقوم به".
وقال: "نحن رفضنا طلباً سورياً بإزالة أبراج المراقبة على الحدود، بل نحن نصر على تفعيلها لمحاولة مكافحة هذه العمليات".(الشرق الأوسط)
المصدر:
الشرق الأوسط
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