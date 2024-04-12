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لبنان

هجوم جويّ ليلي لـ"حزب الله".. هذا ما استهدفه شمال "إسرائيل"

Lebanon 24
12-04-2024 | 16:15
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أعلن حزب الله في بيان عن شنّ هجومٍ جوي مساء اليوم بمُسيّرات إنقضاضية على قاعدة "راموت نفتالي".
 
وفي وقت سابق كان قد أعلن جيش الإحتلال عن إطلاق الحزب رشقة صاروخية، رافقها دوي صافرات الإنذار بعد الإشتباه بدخول مسيّرات مفخخة.
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