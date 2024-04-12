جولة لقائد اليونيفيل على مناطق المواجهات: لوقف الأعمال العدائيّة

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تفقد القائد العام لقوات "اليونيفل" الجنرال أرولدو لازارو مناطق المواجهات في القطاع الشرقيّ، والخطّ الأزرق، وعاين آثار تبادل إطلاق النار، والخراب والدّمار الّذي حلّ بهذه المناطق.وتوقّف لازارو في مركز "اليونيفل" قبالة موقع العباد، شرق حولا، الذي تتمركز فيه قوة من الوحدة الإندونيسيّة، وعند نقطة المطل "البانوراما" في العديسة، قبالة مسكاف عام والمشرفة على مستوطنة كفار غلادي وسهل الحولة، حيث تتمركزُ قوّةٌ إندونيسية للمراقبة.وجدّد الجنرال لازارو التّشديد على أنّ الحلّ السياسيّ والدّيبلوماسيّ، هو السبيل الوحيد الممكن، داعياً كلّ الأطراف إلى وقف الأعمال العدائيّة، حتى يتمكن الناس من العودة وإعادة البناء.بدوره قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركية ماثيو ميلر، إنّ "واشنطن ترى أنَّ الوقت قد حان لكي يمضيَ لبنان قُدماً في اختيار رئيس وتشكيل حكومة".وقال ميلر إنّ الشّعب اللبنانيّ يحتاجُ ويستحقّ رئيساً وحكومة يستطيعان تفعيل الإصلاحات الحاسمة اللّازمة لمساعدة لبنان على إعادة بناء اقتصاده، ويُمكنهما تمثيل مصالح لبنان على السّاحة الدوليّة.وحول احتمال دعم واشنطن لمرشّح مدعوم من "حزب الله" كجزءٍ من صفقة لتهدئة التوتّرات مع إسرائيل، سواء كان الوزير السابق سليمان فرنجيّة أو أي مرشح آخر، فضّل ميلر في تصريح عبر منصة "بلينكس" الإماراتيّة، ترك الباب مفتوحاً أمام الاحتمالات كافة، قائلاً: "الأمر متروك لزعماء لبنان المنتخبين لاختيار رئيس وتشكيل الحكومة".