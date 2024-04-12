غارات صباحية على جبل الريحان.. والجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مجمع عسكري لحزب الله (صور وفيديو)

واعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية قبل قليل على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان احتوى على عدد من المباني العسكرية ونقطة عسكرية أخرى".
غارتان إسرائيليتان تستهدفان منطقة إقليم التفاح في جنوب #لبنان #lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/is6B0NVC7m
— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 13, 2024
غارتان إسرائيليتان تستهدفان منطقة إقليم التفاح في جنوب #لبنان #lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/is6B0NVC7m
#عاجل جيش الدفاع يغير على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان
أغارت طائرات حربية قبل قليل على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان احتوى على عدد من المباني العسكرية ونقطة عسكرية أخرى. pic.twitter.com/VfzFzC0YBI
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 13, 2024
#عاجل جيش الدفاع يغير على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان
أغارت طائرات حربية قبل قليل على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان احتوى على عدد من المباني العسكرية ونقطة عسكرية أخرى. pic.twitter.com/VfzFzC0YBI