غارات صباحية على جبل الريحان.. والجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مجمع عسكري لحزب الله (صور وفيديو)

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على منطقة جبل الريحان في اقليم التفاح، سمعت اصداؤها في قرى شرق صيدا.

واعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية قبل قليل على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان احتوى على عدد من المباني العسكرية ونقطة عسكرية أخرى".