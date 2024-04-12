Advertisement

لبنان

غارات صباحية على جبل الريحان.. والجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مجمع عسكري لحزب الله (صور وفيديو)

Lebanon 24
12-04-2024 | 23:44
A-
A+
Doc-P-1186633-638485901883416778.jpg
Doc-P-1186633-638485901883416778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على منطقة جبل الريحان في اقليم التفاح، سمعت اصداؤها في قرى شرق صيدا.

واعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي،  في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية قبل قليل على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان احتوى على عدد من المباني العسكرية ونقطة عسكرية أخرى".

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-04-13
04:23 | 2024-04-13
04:15 | 2024-04-13
04:00 | 2024-04-13
03:46 | 2024-04-13
03:45 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24