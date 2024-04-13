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لبنان

الكتائب تفعّل حضورها في هذه المنطقة "والمعتكفون عادوا "

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2024 | 01:30
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لفت مصدر سياسي بقاعي الى أن نشاط "حزب الكتائب" في البقاع وزحلة تطور وتضاعف في الأشهر الخمسة الماضية، لناحية النشاطات الحزبية والإجتماعات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية المحلية.
وأشار المصدر الى أن عددا كبيرا من الكتائبيين الذين كانوا معتكفين عن العمل عاودوا نشاطهم الحزبي، كما سجل انضمام منتسبين شباب جددا الى صفوف الحزب.
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وعزا المصدر هذه الخطوة المتجددة الى الترتيبات الأخيرة للقيادة المركزية للحزب، لا سيما لجهة عودة شخصيات لها حضورها ونضالها الحزبي في المدينة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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