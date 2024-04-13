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لبنان

لماذا طلبت دولٌ من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان وإسرائيل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2024 | 01:45
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قال مصدر أمنيّ، إنّ قيام كلّ من روسيا وفرنسا بتحذير رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، يعود إلى إقتراب الهجوم الإيرانيّ على إسرائيل، ردّاً على قصف قنصليّة طهران في دمشق.
كما لفت المصدر إلى أنّ هذه المخاوف تمثّلت أيضاً بحض دول أخرى رعاياها، على التوجّه إلى إسرائيل، خوفاً من الردّ الإيرانيّ، وقيام تل أبيب بردّ فعل سلبيّ، قد يُشعل المنطقة كلها.
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وأشار المصدر إلى أنّ وكالات الإستخبارات الغربيّة لديها معلومات دقيقة عن اقتراب الهجوم، ما دفعها إلى الطلب من مواطنيها عدم التواجد في لبنان وإسرائيل، وبلدان أخرى قريبة منهما، قد تتأثّر بأيّ توسّع للحرب الدائرة في غزة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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