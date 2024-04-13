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لبنان

أزمة تطل برأسها في المتن الجنوبي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2024 | 02:15
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لاحظ العديد من سكان المتن الجنوبي، لا سيما قضاء بعبدا، غياب حاويات النفايات تدريجياً عن الطرقات، حيث عمدت البلديات، الواحدة تلو الأخرى، الى سحب الحاويات من نطاقها الجغرافي، ومنع المواطنين من رمي النفايات.
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وفي هذا الاطار، رفع المواطنون الصوت سائلين: "وين منروح بالزبالة"؟ ما رفع نسبة المشتركين مع الشركات الخاصة المولجة رفع النفايات من المنازل.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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