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لبنان

قطاع الصيدليات مشلول في هذه المنطقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2024 | 03:45
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تسبّب العدوان الإسرائيلي بشلل في قطاع الصيدليات في البلدات الحدودية. وفيما تمكّن الأطباء من استقبال مرضاهم في عيادات بديلة في بلدات النزوح، لم يتمكن الصيادلة من افتتاح صيدليات بديلة. والنتيجة بطالة وتكدس الأدوية في المخازن وانتهاء صلاحية بعضها.
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المصدر: لبنان 24
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