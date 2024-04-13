تغيير مسار خط إمداد قواعد "الحزب"

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كثّف الجيش الإسرائيلي استهدافاته في الفترة الأخيرة، إذ استهدف قواعد صاروخية تابعة لحزب الله في حلب ودمشق وبعض مناطق بعلبك، وأشارت المعلومات الى ان "هذه الاستهدافات تعود إلى أن هذه القواعد هي الأكثر تطوراً وحداثة لدى الحزب ومزوّدة بصواريخ ذكية".وتغيّرت على خلفية ذلك، وجهة خطّ إمداد قواعد "الحزب" من طريق بيروت - دمشق وحلب والساحل السوري إلى طرق مختلفة في الأيام الماضية بعد تكثيف الغارات الإسرائيلية.