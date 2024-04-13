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لبنان

تغيير مسار خط إمداد قواعد "الحزب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2024 | 02:45
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كثّف الجيش الإسرائيلي استهدافاته في الفترة الأخيرة، إذ استهدف قواعد صاروخية تابعة لحزب الله في حلب ودمشق وبعض مناطق بعلبك، وأشارت المعلومات الى ان "هذه الاستهدافات تعود إلى أن هذه القواعد هي الأكثر تطوراً وحداثة لدى الحزب ومزوّدة بصواريخ ذكية".
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وتغيّرت على خلفية ذلك، وجهة خطّ إمداد قواعد "الحزب" من طريق بيروت - دمشق وحلب والساحل السوري إلى طرق مختلفة في الأيام الماضية بعد تكثيف الغارات الإسرائيلية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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