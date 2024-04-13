22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جميع اللبنانيين متفقون على حلّ هذه الأزمة
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
13-04-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أن يُطالب اللبنانيون على مساحة كل الوطن بأن يكون أمنهم مصانًا، وبعدم قتل أولادهم لأسباب تافهة، وبعدم سرقة بيوتهم حتى في وضح النهار، وبوضع حد لمن يسابقهم إلى لقمة الخبز، ليس تعصبًا أو عنصرية. فهذا اللبناني المنفتح على الجميع معروف عنه حبّه للضيف والغريب، وكيف يكرمهما متى حلّا في ضيافته، فيقول لهم "أنتم أهل البيت ونحن الضيوف"، لم تكن لتراوده فكرة "تنظيف" مناطقه من الوجود غير الشرعي لبعض السوريين، الذين أصبحت أعدادهم في بعض المناطق ضعفي عدد سكانها، لو لم يصبح هذا الوجود خطرًا داهمًا وقنبلة موقوتة.
Advertisement
فما حصل مع القيادي القواتي باسكال سليمان، وقبله جريمة الاشرفية، وغيرهما من الحوادث الأمنية المتفرقة في أكثر من منطقة، أعاد فتح ملف النازحين السوريين على مصراعيه، وهو ملف وطني بامتياز، أي أنه لا ينحصر بطائفة أو بفئة لبنانية دون غيرها، بل هو ملف يجمع عليه جميع اللبنانيين، على رغم أنهم يختلفون على أمور كثيرة، ولكنهم يتفقون على اعتبار أن هذا الوجود المتنامي للسوريين في لبنان هو خطر وجودي، خصوصًا أن الدول الغربية تعمل على إبقائهم حيث هم، مما يعني، ولو بصورة غير مباشرة أو علنية، توطينهم في لبنان وفي الأردن وفي تركيا، مع فارق كبير، وهو أن وجود السوريين في كل من الأردن وتركيا منظّم ومضبوط من قِبل السلطات الأمنية والإدارية، وأن وجودهم محصور في المخيمات، ويخضعون لمراقبة شديدة، إذ من غير المسموح لأي نازح مغادرة مخيمه إن لم يُعطَ تصريح رسمي بذلك. أمّا في لبنان فإن وجودهم بهذا الشكل الفوضوي بات همًّا جديدًا يزاد على الهموم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي يعيشها كل لبناني من أقصى الشمال إلى العمق البقاعي مرورًا بكل أقضية جبل لبنان.
فما يُتهم به اللبناني من أنه متعصّب وعنصري ليس سوى محاولات خبيثة من قِبل بعض الدول الأوروبية، وذلك لتغطية السماوات بالقباوات، لأن ما لدى الأجهزة الأمنية من معلومات وما ترد إليها من تقارير مخابراتية يدعو إلى عدم الاطمئنان وإلى القلق، خصوصًا أنها تتضمن كمًّا هائلًا من المعلومات الأكيدة عن وجود نسبة كبيرة من الإرهابيين والمجرمين من بين النازحين السوريين، مع ما تشير إليه الاحصائيات من أعداد متزايدة من السوريين، إذا أنه مقابل كلّ لبنانيَين أثنين هناك نازح سوري واحد، ومقابل كلّ ولادة لأم لبنانية، هناك 4 ولادات لأمهات سوريات من دون أوراق ثبوتية، علماً أنّ نمو اللبنانيين يُسجّل 1 % سنوياً، في حين يصل لدى النازحين السوريين الى 4%، وهنا يكمن الخطر الحقيقي في إمكانية أن يفوق عددهم عدد اللبنانيين خلال السنوات المقبلة في حال لم يتمكّن المجتمع الدولي من إيجاد حلّ لأزمة العصر.
والأخطر من هذا هو أن المعلومات لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية تشير إلى أنّ 85% من الجرائم يرتكبها سوريون بالتعاون مع بعض الفلسطينيين أو اللبنانيين، وأنّ 40% من الموقوفين من حاملي الجنسية السورية، فضلاً عن وجود أكثر من 3 آلاف سجين سوري في السجون اللبنانية، فضلًا عن الكلفة الاقتصادية لهذا النزوح، حيث بلغت كلفته بالمباشر ما يقارب المليار ونصف المليار سنوياً، وفق آخر تقرير للبنك الدولي، في حين بلغت الكلفة غير المباشرة 3 مليار دولار في السنة الواحدة. وهذا يعني أنّ كلفة استضافة النازحين السوريين على الخزينة اللبنانية وصلت الى 4 مليارات ونصف المليار دولار سنوياً، أي ما مجموعه 58 مليارا خلال السنوات الـ 13 المنصرمة. وهذا الرقم كبير جدّاً، وليس في إمكان لبنان تحمّله.
فهذا الوضع غير الطبيعي للنزوح السوري، الشرعي وغير الشرعي، مع ما يخلقه من مضاعفات اقتصادية وديموغرافية واجتماعية وأمنية، لم يعد مقبولًا. وهذا الرفض هو رفض لبناني جامع، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وليس رفضًا فئويًا أو طائفيًا. فهل يمكن الاستفادة من وحدة الموقف هذا لتعميم ثقافة الوحدة الشاملة، التي تبدأ حتمًا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان مهمّ لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان مهمّ لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
09:28 | 2024-04-12
12/04/2024 09:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت عن محتويات "أنفاق حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنها!
Lebanon 24
مفاجآت عن محتويات "أنفاق حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنها!
14:00 | 2024-04-12
12/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنهيار" يحدث قرب لبنان.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
"إنهيار" يحدث قرب لبنان.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
13:00 | 2024-04-12
12/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرض ستشهد 7 حالات كسوف كليّ للشمس... هذه تواريخها
Lebanon 24
الأرض ستشهد 7 حالات كسوف كليّ للشمس... هذه تواريخها
09:15 | 2024-04-12
12/04/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!
Lebanon 24
جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!
12:56 | 2024-04-12
12/04/2024 12:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-04-13
القوّات تراجعت عن التصعيد…الواقع كان عكس التوقعات!
04:23 | 2024-04-13
الحلبي: الحوار الصريح هو الطريق الأسلم لالتفاف اللبنانيين حول ما يجمعهم
04:15 | 2024-04-13
بعد مقتل باسكال سليمان.. اجراءات عاجلة من القوات اللبنانية
04:00 | 2024-04-13
"لبنان24" يرصد عمل العقارية في لبنان.. المعاملات"ماشية"وهذه التسعيرة المعتمدة
03:46 | 2024-04-13
حبشي من بوسطن: نريد ضبط أنفسنا ولكن من يضبط الحدود والمعابر؟
03:45 | 2024-04-13
أبي رميا: هذا الأسبوع أيقظ فينا الخوف من الاقتتال
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
13/04/2024 11:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
13/04/2024 11:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
13/04/2024 11:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24