توتر عند الحدود الجنوبية... هكذا يبدو الوضع صباح اليوم

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يخيم التوتر الشديد على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان صباح اليوم انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وذلك مع توسع دائرة الاعتداءات الاسرائلية منذ يوم امس وحتى الساعة ضد المنطقة المحررة مستهدفة أطراف مزرعة حلتا راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا ليصل هذا الصباح حتى إقليم التفاح.ويواصل الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي تحليقه بكثافة في أجواء العرقوب وحاصبيا.في المقابل، رد حزب الله بقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقع السماقة ورويسات العلم وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة بعد ان طاول القصف الاسرائلي وادي شبعا مساء أمس ما ادى الى تضرر عدد من المنازل المجاورة.