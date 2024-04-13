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لبنان

الحريري: حمى الله بلدنا من الفتنة

Lebanon 24
13-04-2024 | 02:31
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كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "13 نيسان محطة دائمة لنتذكر نبذ الاقتتال والكراهية بين اللبنانيين".

وأضاف، "حمى الله بلدنا من الفتنة".
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الحريري:

بلدنا

الفتنة

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