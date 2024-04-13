بعد مقتل باسكال سليمان.. اجراءات عاجلة من القوات اللبنانية

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على أثر مقتل منسق منطقة الشمال في القوات اللبنانية باسكال سليمان، عمدت قيادة القوات اللبنانية الى اتخاذ سلسلة خطوات عاجلة وسريعة للحد من حالات القتل التي يتعرض لها قياديوها.ولهذا السبب عممت الدائرة الحزبية على جميع المسؤولين ضرورة عدم التنقل من دون مرافقة شخصية، على ان لا تكون ظاهرة الى العلن، تكون مهمتها الاساسية التدخل عند تعرض اي مسؤول لاعتداء منعاً لتكرار ما جرى مع سليمان.